بلدي غريان ينفي خبر تعرض موكب رئيس المجلس الرئاسي لإطلاق ناري داخل مدينة غريان .





غريان 19 أكتوبر 2017 ( وال ) - نفى المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي

غريان الأخبار التي تناقلتها بعض القنوات الفضائية وبعض وسائل التواصل

الاجتماعي حول تعرض موكب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني

لإطلاق نار أثناء زيارته لمدينة غريان الاربعاء.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي غريان "حامد

النويصري" لوكالة الأنباء الليبية بأن ما تناولته بعض القنوات المغرضة من

تعرض موكب السيد " فائز السراج" رئيس المجلس الرئاسي لإطلاق نار بمدينة

غريان هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً ، ولا توجد أية اختراقات أمنية ، وأن

مدينة غريان آمنة بشكل عام .

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج" والوفد المرافق له قام

بزيارة لمدينة غريان أطلع خلالها على أهم الاحتياجات والمختنقات التي

تثقل كاهل المواطن والعمل على إيجاد حلول لها .

...( وال غريان )...