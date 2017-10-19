السراج يزور مدينة غريان ويجتمع مع عدد من المسؤولين بالمدينة .





غريان 19 أكتوبر 2017 ( وال ) - عقد رئيس المجلس الرئاسي "فائز

السراج" اجتماعاً موسعاً أمس الاربعاء بديوان بلدية غريان ضم مديري

القطاعات العامة بالبلدية ، وأعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب عن المدينة

، ومجلسها البلدي ، وعدداً من المشايخ والأعيان .

واستعرض رؤساء القطاعات خلال الاجتماع المختنقات التي تعاني منها

المرافق الخدمية في البلدية ، والمشاريع المتوقفة وإمكانية استئناف العمل

بها والتي ستُسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن.

كما استعرض عميد البلدية "يوسف إبديري" كافة المشاكل والاختناقات التي

واجهها المجلس البلدي طِيلة فترة عملة منذ انتخابه ، وما يتعرض له من

ضغوطات بسبب عدم صرف أية ميزانيات ، وما يعانيه المواطن من نقص في

السيولة ، وتردي الخدمات الصحية وارتفاع في الأسعار وغيرها .

وأوضح مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه فرع الجبل

الغربي "عبد الباقي العماري" بأن مدينة غريان وكافة مناطق الجبل تعاني

نقص شديد في مياه الشرب بسبب الانقطاعات المتكررة والطويلة لمياه النهر

جراء الاعتداءات والتوصيلات غير المشروعة التي تتعرض لها خطوط مياه النهر

، مبيناً بأنه يوجد داخل نطاق بلدية غريان أكثر من خمسين بئرا للمياه ،

وأن الآبار التي تشتغل منها هي ثمانية آبار فقط ، مطالباً باتخاذ إجراءات

عاجلة للعمل على صيانة وتجديد الآبار المتوقفة وحفر آبار إضافية لتغذية

بعض المناطق بالبلدية.

كما استعرض مدير دائرة توزيع غريان بالشركة العامة للكهرباء المهندس

"مفتاح الشريف" عدد المشاريع المتوقفة والمستحدثة التابعة للدائرة ،

مطالباً بضرورة العمل على استكمال الأعمال الميدانية ببعض المشروعات

والمحطات التي سيكون لها دور كبير في تخفيف الضغط على الشبكة العامة ،

وتخدم حوالي سبعة بلديات بمنطقة الجبل .

وتحدث منسق قطاع المواصلات بالبلدية "محمد أبوشاقور" مبيناً بأن مدينة

غريان هي حلقة وصل بين الشمال والجنوب وتربط بين العاصمة طرابلس ومناطق

الجنوب ومدن الجبل كافة ، وأنه من الأهمية بمكان الاهتمام بإصلاح البنية

التحتية للمدينة بصيانة طريق أبورشادة - الرابطة ، وطريق غريان جادو ،

وطريق غريان - إسبيعة التي هي الطريق الآمن والبديل لطريق العزيزية -

طرابلس لما يتعرض له المارة عبر هذا الطريق من خروقات أمنية وعمليات سطو

وحرابة بشكل متكرر.

كما استوضح "أبوشاقور" عن أخر الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص

اعتماد المطار الذي يجرى العمل على إنشاءه بمنطقة "غوط الريح" ببلدية

غريان واستكمال مرافقه الخدمية والإدارية .

من جانبه أوضح رئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج" في محض رده على ما تم

عرضه من قِبل رؤساء المرافق بأن زيارته اليوم إلى بلدية غريان تأتي في

إطار الزيارات التي يقوم بها إلى عدد من البلديات والمدن للوقوف على

المختنقات التي تواجه عمل المجالس البلدية والأجهزة التابعة لها ومحاولة

إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأكد على اهتمام حكومة الوفاق بالمجالس البلدية باعتبارها الجسم

الحكومي اللصيق بالمواطن والأكثر دراية باحتياجاته ، وأن اللامركزية هي

النهج الذي تعتمده حكومة الوفاق في عملها ، وتحاول أن تضع الحلول

الاستثنائية وفي أوضاع اقتصادية وأمنية استثنائية .

وطمأن "السراج" خلال الاجتماع بأن هناك إجراءات عاجلة لحل بعض

المختنقات داخل البلدية ، وأنه قد تم التواصل مع مصرف ليبيا المركزي

ووزارة المالية لتوفير مبلغ بقيمة "عشرين مليون دينار" خلال الأسبوع

القادم للتخفيف من أزمة نقص السيولة في المدينة ، وتخصيص "مليوني ونصف"

دينار لمعالجة المختنقات العاجلة ، بالإضافة إلى بعض المبالغ التي ستخصص

لمستشفى غريان المركزي ، ومديرية أمن غريان ، وأجهزة الأمن والجيش

بالبلدية .

وتم الاجتماع بحضور وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق "بداد قنصو"

، ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس "ناجي عبد السيد" ، ووكيل

وزارة المواصلات "هشام أبوالشكيوات" ، ووكيل وزارة الدفاع "أوحيدة نجم" ،

ووكيل وزارة الداخلية "عبد السلام عاشور" .

...(وال غريان)...