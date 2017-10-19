لجنة من وزارة الصحة تقوم بزيارة ميدانية الى مستشفى جادو .





جادو 19 أكتوبر 2017 ( وال ) - قامت لجنة من وزارة الصحة بحكومة

الوفاق الوطني بزيارة ميدانية الى مستشفى جادو القروي يوم الثلاثاء ،

وذلك للوقوف على احتياجات المستشفى ومتابعة سير العمل داخل المستشفى.

واطلعت اللجنة خلال زيارتها هذه على الأوضاع الفنية للمستشفى ،

والمشاكل التي يعاني منها مثل نقص الكوادر الطبية المساعدة كالتمريض

والتحاليل الطبية ووحدة الكلى ، والتجهيزات اللازمة من الأسِرّه والأغطية

إضافة شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء والنفايات والمخلفات الطبية.

وقدمت إدارة المستشفى شرحا مفصلا على الوضع الحالي لكافة الأقسام

المتواجدة بالمستشفى ، إضافة إلى الخدمات الطبية التي يوفرها المستشفى

للمواطنين بالمدينة والمناطق المجاورة.

وتم الاتفاق على ضرورة القيام بإجراء صيانة للمستشفى في أقرب وقت على

أن يتم توفير البديل لخدمة أهالي المدينة والمناطق المجاورة لها وبسعة

سريريه اكبر.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تتكون من ممثلي عن إدارة المستشفيات

وإدارة التخطيط إضافة إلى إدارة المشروعات بوزارة الصحة بحكومة الوفاق

الوطني.

...(وال جادو)...