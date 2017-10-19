ورشة عمل بسرت تحت عنوان تحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز دور المرأة .





سرت 19 اكتوبر 2017 ( وال ) - أقيمت بمدينة سرت ورشة عمل تدريبية حول

تحقيق السلم الاجتماعى وتعزيز دور المرأة فى استقرار المدينة .

وقال المتحدث باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية إن الورشة

نظمتها منظمة مبادرة التغير السلمى pCI بالتعاون مع المجلس البلدى سرت

والشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP .

وشارك فى الورشة أكثر من خمسة وثلاثين متدربة من طالبات جامعة سرت

وعدد من الناشطات وموظفات فى دوائر حكومية ومفوضية المجتمع المدنى ووفوج

كشافة ومندوب برنامج الامم المتحدة الانمائى بسرت .

وناقش المتدربون بالورشة ، السلم الاجتماعى والتنمية المحلية ودليل

عمل للحكومة المحلية وقادة المجتمعات .

...(وال سرت)...