ورشة عمل بسرت تحت عنوان تحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز دور المرأة .الخميس ، 19-10-2017 - 08:20:00



سرت 19 اكتوبر 2017 ( وال ) - أقيمت بمدينة سرت ورشة عمل تدريبية حول
تحقيق السلم الاجتماعى وتعزيز دور المرأة فى استقرار المدينة .
وقال المتحدث باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية إن الورشة
نظمتها منظمة مبادرة التغير السلمى pCI بالتعاون مع المجلس البلدى سرت
والشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP .
وشارك فى الورشة أكثر من خمسة وثلاثين متدربة من طالبات جامعة سرت
وعدد من الناشطات وموظفات فى دوائر حكومية ومفوضية المجتمع المدنى ووفوج
كشافة ومندوب برنامج الامم المتحدة الانمائى بسرت .
وناقش المتدربون بالورشة ، السلم الاجتماعى والتنمية المحلية ودليل
عمل للحكومة المحلية وقادة المجتمعات .
...(وال سرت)...

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