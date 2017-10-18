غدا الخميس .

. السويحلي مع الشرارة والمدينة مع رفيق في الدوري

الممتاز لكرة القدم.



طرابلس 18 أكتوبر 2017 (وال)- تقام مساء يوم غد الخميس مباراتان ضمن

منافسات الجولة الخامسة (ذهابا) لفرق المجموعتين الثالثة والرابعة في

الدوري الممتاز لكرة القدم، حسب ما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد

الليبي لكرة القدم.

حيث يلتقي فريق السويحلي نظيره فريق الشرارة عند الساعة الثالثة

مساء بملعب مصراتة، وفريق المدينة يلتقي نظيره فريق رفيق، عند الساعة

الثالثة مساء بملعب طرابلس الدولي.

وتتواصل يوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة ذهابا لفرق المجموعة

الثالثة بإقامة مباراة واحدة تجمع فريق الاتحاد مع فريق الأولمبي، عند

الساعة الرابعة مساء بملعب طرابلس الدولي.

...(وال)..