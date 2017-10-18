أهلي طرابلس يتعادل مع أبي الأشهر (1-1) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 18 أكتوبر 2017 (وال)- انتهى لقاء فريقي أبي الأشهر والأهلي

طرابلس بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة

الرابعة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب الأكاديمية بجنزور، ضمن

الدوري الممتاز لكرة القدم، لفرق المجموعة الرابعة.

فريق أبي الأشهر بادر بالتسجيل عن طريق لاعبه "عمر بلحاج" في الدقيقة

32 ، وعدل لفريق الأهلي لاعبه "عبد الرحمن العمامي" في الدقيقة الخامسة

من زمن الشوط الثاني من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة يضع فريق أبي الأشهر النقطة الخامسة في رصيده، ورفع

فريق الأهلي طرابلس رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات.

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