انفجار يستهدف مركزا للشرطة بجنوب السويد.





استوكهولم 18اكتوبر 2017 ( وال )-قالت الشرطة السويدية اليوم الأربعاء في

مؤتمر صحفي إن العصابات الإجرامية التي أزعجها التقدم الذى أحرزته الشرطة

فى التحقيقات ضدها قد تكون مسؤولة عن الانفجار القوي الذي وقع في

هلسينجبورغ جنوبي السويد.

وذكرت مصادر السويدي أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم ذكر أشخاص من

الجمهور انهم سمعوا تفجيرا قويا في هلسينجبورغ. وعرف بعد ذلك انه وقع

خارج مدخل مركز شرطة المدينة الذي تضرر بشكل بالغ في الحادث.

وقال باتريك هيمبرانتد "إننا نعمل في بيئات إجرامية بطريقة فعالة وهذا

يزعج الأشخاص الذين نعمل ضدهم. اننا لا نعلم ما إذا كان هذا الحادث

مرتبطا بهذه الجماعات ولكن عملنا يؤثر على انشطتهم ودخلهم."