مصادر افغانية : مقتل ( 11 ) مسلحا في غارات جوية بشمال أفغانستان .الأربعاء ، 18-10-2017 - 16:24:00



كابول 18 اكتوبر 2017 ( وال )- اعلنت مصادر افغانية اليوم الاربعاء مقتل
( 11 ) مسلحا في غارات جوية بمقاطعتي قندوز وباداخشان بشمال أفغانستان
.
ونقلت مصادر اعلامية المتحدث الإعلامي باسم فرقة بامير 20 العسكرية
المتمركزة بالمنطقة أن ( 11 ) من المسلحين الموالين لحركة طالبان قتلوا
وأصيب ستة آخرون في غارات جوية بالمقاطعتين .
وأضاف لقد استهدفت القوات الأفغانية مخابئ المسلحين بمنطقة الإمام
صهيب في قندوز ومنطقة جرم في باداخشان ما أسفر عن مقتل ستة متمردين في
الحادث الأول وخمسة في الثاني .
كما أصيب ستة مقاتلين في أعقاب قصف منطقة الإمام صهيب ، ولم تعلق
طالبان بعد على الحادثين .
...( وال )...

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