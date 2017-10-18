مصادر افغانية : مقتل ( 11 ) مسلحا في غارات جوية بشمال أفغانستان .





كابول 18 اكتوبر 2017 ( وال )- اعلنت مصادر افغانية اليوم الاربعاء مقتل

( 11 ) مسلحا في غارات جوية بمقاطعتي قندوز وباداخشان بشمال أفغانستان

.

ونقلت مصادر اعلامية المتحدث الإعلامي باسم فرقة بامير 20 العسكرية

المتمركزة بالمنطقة أن ( 11 ) من المسلحين الموالين لحركة طالبان قتلوا

وأصيب ستة آخرون في غارات جوية بالمقاطعتين .

وأضاف لقد استهدفت القوات الأفغانية مخابئ المسلحين بمنطقة الإمام

صهيب في قندوز ومنطقة جرم في باداخشان ما أسفر عن مقتل ستة متمردين في

الحادث الأول وخمسة في الثاني .

كما أصيب ستة مقاتلين في أعقاب قصف منطقة الإمام صهيب ، ولم تعلق

طالبان بعد على الحادثين .

...( وال )...