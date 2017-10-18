مصادر افغانية : مقتل ( 11 ) مسلحا في غارات جوية بشمال
أفغانستان .
الأربعاء ، 18- 10- 2017 - 16:24:00
كابول 18 اكتوبر 2017 ( وال )- اعلنت مصادر افغانية اليوم الاربعاء مقتل
( 11 ) مسلحا في غارات جوية بمقاطعتي قندوز وباداخشان بشمال أفغانستان
.
ونقلت مصادر اعلامية المتحدث الإعلامي باسم فرقة بامير 20 العسكرية
المتمركزة بالمنطقة أن ( 11 ) من المسلحين الموالين لحركة طالبان قتلوا
وأصيب ستة آخرون في غارات جوية بالمقاطعتين .
وأضاف لقد استهدفت القوات الأفغانية مخابئ المسلحين بمنطقة الإمام
صهيب في قندوز ومنطقة جرم في باداخشان ما أسفر عن مقتل ستة متمردين في
الحادث الأول وخمسة في الثاني .
كما أصيب ستة مقاتلين في أعقاب قصف منطقة الإمام صهيب ، ولم تعلق
طالبان بعد على الحادثين .
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