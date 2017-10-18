المفوضية العليا للاجئين تطالب بتدخل دولي عاجل من أجل المهاجرين في ليبيا.





بروكسل 18 أكتوبر -2017 ( وال ) - طالبت المفوضية العليا للاجئين

التابعة للأمم المتحدة، بضرورة التدخل العاجل والطارئ على المستوى الدولي

للتعامل مع الأزمة في ليبيا، نظرا لما يترتب على استمرار الأزمة من تردي

لأوضاع المهاجرين وتزايد أعدادهم.

وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية " أندري ماهيجيتش " أن السلطات في ليبيا

اعتقلت عشرات الألاف من المهاجرين، الذين كانوا في مدينة صبراتة،

والمناطق القريبة منها، مقدرة عدد المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز

بحوالي 20500 مهاجر .

وأضافت " ماهيجيتش " ، أن المفوضية تعمل حاليًا على نقل المهاجرين إلى

مراكز احتجاز رسمية حيث يمكن لجمعيات خيرية مساعدتهم، منوهة إلى أن من

بين المحتجزين نساء وأطفال يعانون من ظروف إنسانية صعبة، مؤكدة أن من بين

المحتجزين أطفال فقدوا أباءهم وأمهاتهم أثناء انتقالهم إلى ليبيا أو خلال

الاشتباكات التي شهدتها مدينة صبراتة خلال المدة الماضية.



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