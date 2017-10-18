مواجهات جديدة في نابلس بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي .الأربعاء ، 18-10-2017 - 15:55:00



نابلس 18 اكتوبر 2107 ( وال )- اندلعت مواجهات جديدة بين الفلسطينيين
وقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء في مدينة نابلس بالضفة الغربية
بفلسطين المحتلة .
وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من المواطنين الفلسطينيين اصيبوا
بجروح خلال هذه المواجهات بعد أن داهمت قوات الاحتلال مقار لشركات
إعلامية فلسطينية ومن تم اغلاقها .
كما تم مصادرة معدات من شركات تعطي خدمات لقنوات مثل " الأقصى " و"
القدس " .
...( وال )...

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