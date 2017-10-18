مواجهات جديدة في نابلس بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي .





نابلس 18 اكتوبر 2107 ( وال )- اندلعت مواجهات جديدة بين الفلسطينيين

وقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء في مدينة نابلس بالضفة الغربية

بفلسطين المحتلة .

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من المواطنين الفلسطينيين اصيبوا

بجروح خلال هذه المواجهات بعد أن داهمت قوات الاحتلال مقار لشركات

إعلامية فلسطينية ومن تم اغلاقها .

كما تم مصادرة معدات من شركات تعطي خدمات لقنوات مثل " الأقصى " و"

القدس " .

...( وال )...