مواجهات جديدة في نابلس بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال
الاسرائيلي .
الأربعاء ، 18- 10- 2017 - 15:55:00
نابلس 18 اكتوبر 2107 ( وال )- اندلعت مواجهات جديدة بين الفلسطينيين
وقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء في مدينة نابلس بالضفة الغربية
بفلسطين المحتلة .
وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من المواطنين الفلسطينيين اصيبوا
بجروح خلال هذه المواجهات بعد أن داهمت قوات الاحتلال مقار لشركات
إعلامية فلسطينية ومن تم اغلاقها .
كما تم مصادرة معدات من شركات تعطي خدمات لقنوات مثل " الأقصى " و"
القدس " .
...( وال )...