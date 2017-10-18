رئيس الوزراء الإيطالي :قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا ستبقى طويلة الأمد.





بروكسل 18 أكتوبر -2017 ( وال ) - اكد رئيس الوزراء الإيطالي " باولو

جينتيلوني " مواصلة مساعي بلاده للحصول على التزام أكبر من الدول

الأوروبية فيما يتعلق بمسألة الهجرة في ليبيا.

ونقلت وكالة "أنساميد" الإيطالية عن " جينتيلوني" قوله في كلمة أمام

مجلس النواب قبيل اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل إن النتائج التي

حققتها إيطاليا فيما يتعلق بقضية الهجرة في ليبيا ستبقى طويلة الأمد فقط

من خلال التعاون المشترك.

وأضاف: " في هذا المجلس نحن بحاجة إلى جعل الاتحاد الأوروبي يشعر بأن

الأمر مَطلب مُلَّح، وإلا فإن هدف جعل تدفقات المهاجرين أكثر إنسانية

وقبولًا لن يكون قابلاً للتحقيق من قبل طاقات إيطاليا وحدها".

وأوضح أن بلاده ستستمر في معركتها للحصول على التزام أكبر من الاتحاد

الأوروبي إزاء قضية تدفقات المهاجرين وتوفير موارد أكثر في ليبيا، لتمكين

السلطات الليبية للسيطرة على حدود البلاد بشكل أفضل ولتغطية عمليات إعادة

اللاجئين من ليبيا إلى دول أفريقية أخرى.



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