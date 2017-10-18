مصلحة الاثار تبدأ بتسجيل القطع الأثرية الموجودة بمبنى الكنيسة طبرق 18 اكتوبر -2017 ( وال ) - أعلن المكتب الإعلامي لمصلحة الآثار بالمنطقة الشرقية أن مراقبة آثار طبرق قد بدأت في تسجيل القطع الأثرية الموجودة بمبنى الكنيسة.



وافادت مصادر بمصلحة الاثار وكالة الانباء الليبية بأن عملية التسجيل

جاءت لتنفيذ الخطة الموضوعة من قبل مصلحة الآثار، لتفعيل عمل مراقبة آثار

طبرق، مضيفًا أن القطع سلمها مواطنون إلى جمعية الفينيق.

واوضحت المصادر أن المصلحة توصلت خلال الأيام الماضية إلى وضع حلول لبعض

العوائق التي كانت تعرقل عمل المراقبة، كما اتفقت على تسجيل القطع وإثبات

هويتها عبر البطاقات المعدة خصيصًا لتسجيل القطع الأثرية.



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