البحرية التونسية تنقذ ( 12 ) مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل جزيرة قرقنة .





تونس 18 اكتوبر 2017 ( وال )-أعلنت تونس أن قواتها البحرية تمكنت صباح

اليوم الأربعاء من إنقاذ ( 12 )مهاجرا غير شرعي من الموت غرقا قبالة

سواحل جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس الواقعة جنوب شرق تونس العاصمة.

ونقلت مصادر اعلامية عن بيان لوزارة الدفاع التونسية، إن وحدة تابعة

لجيش البحر تمكنت في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم ، بالتوقيت

المحلي ، من إنقاذ ( 12 ) مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب توقف بهم

على بعد(70 كلم) من جزيرة قرقنة.

وأوضحت أن قارب المهاجرين تعطل في عرض البحر بعد نفاد الوقود ، وبقي

عالقا إلى حين اكتشافه من الوحدة العسكرية التي كانت تراقب المكان.

ويأتي الإعلان عن عملية الإنقاذ هذه فيما تشهد تونس موجة غير مسبوقة

من الهجرة غير الشرعية بإتجاه إيطاليا.

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