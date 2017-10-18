قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ( 12 ) فلسطينيا من طولكرم وجنين .الأربعاء ، 18-10-2017 - 15:39:00



طولكرم 18 اكتوبر -2017 ( وال ) - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر
اليوم الأربعاء ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين من مختلف
مناطق طولكرم وجنين ، أسفرت عن اعتقال 12 منهم.
ونقلت مصادر اعلامية عن شهود عيان بأن قوة عسكرية اسرائيلية كبيرة
اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ، من مخيم نور شمس ، وثلاثة آخرين من ضاحية ذنابة
شرق طولكرم .
وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر اليوم سبعة
مواطنين فلسطينيين من بلدتي جبع، وقباطية والزبابدة، جنوب جنين.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين عقب دهم
منازلهم في بلدتي جبع .
...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا