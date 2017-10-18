قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ( 12 ) فلسطينيا من طولكرم وجنين .





طولكرم 18 اكتوبر -2017 ( وال ) - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر

اليوم الأربعاء ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين من مختلف

مناطق طولكرم وجنين ، أسفرت عن اعتقال 12 منهم.

ونقلت مصادر اعلامية عن شهود عيان بأن قوة عسكرية اسرائيلية كبيرة

اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ، من مخيم نور شمس ، وثلاثة آخرين من ضاحية ذنابة

شرق طولكرم .

وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر اليوم سبعة

مواطنين فلسطينيين من بلدتي جبع، وقباطية والزبابدة، جنوب جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين عقب دهم

منازلهم في بلدتي جبع .

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