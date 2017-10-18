قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ( 12 ) فلسطينيا من
طولكرم وجنين .
الأربعاء ، 18- 10- 2017 - 15:39:00
طولكرم 18 اكتوبر -2017 ( وال ) - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر
اليوم الأربعاء ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين من مختلف
مناطق طولكرم وجنين ، أسفرت عن اعتقال 12 منهم.
ونقلت مصادر اعلامية عن شهود عيان بأن قوة عسكرية اسرائيلية كبيرة
اعتقلت ثلاثة فلسطينيين ، من مخيم نور شمس ، وثلاثة آخرين من ضاحية ذنابة
شرق طولكرم .
وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر اليوم سبعة
مواطنين فلسطينيين من بلدتي جبع، وقباطية والزبابدة، جنوب جنين.
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين عقب دهم
منازلهم في بلدتي جبع .
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