مصادر برازيلية : قتيل و 4 مصابين جرّاء سقوط طائرة صغيرة بالبرازيل .





برازيليا 18 اكتوبر 2017 ( وال )- لقي شخص مصرعه وأُصيب 4 آخرون ،

جرّاء سقوط طائرة نقل خفيف ، تابعة لمنظمة "السلام الأخضر"، داخل غابات

الأمازون ، بالبرازيل.

وقال مسؤولون بالقوات الجوية البرازيلية اليوم الأربعاء إن الطائرة

من طراز "سيسنا 208 كارافان"، وسقطت قرب مدينة "نوفو أيراو"، امس

الثلاثاء.

واضاف هؤلاء المسؤولين أن شخصًا سويدي الجنسية كان على متن الطائرة لقي

حتفه، بينما أُصيب 4 آخرون بجروح، دون تحديد جنسيات الجرحى.

وأوضحوا أنه لا توجد لديهم أية معلومات عن أسباب سقوط الطائرة، إلا

أن فريقًا من وحدة البحث والوقاية من حوادث الطيران، توجه لمكان سقوطها،

لكشف ملابسات الحادث.

من جانبها، أصدرت منظمة "السلام الأخضر" بيانًا، أعلنت فيه الحداد جراء

الحادث.

وقال البيان: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لمساعدة الضحايا وأسرهم، ونحن

حاليًا ننسق مع الجهة المسؤولة عن التحقيق في الحادث".

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