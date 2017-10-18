وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يجتمع مع نائب وزير الخارجية في كوريا الجنوبية .الأربعاء ، 18-10-2017 - 13:28:00

وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يجتمع مع نائب وزير الخارجية في كوريا الجنوبية .

طرابلس 18 اكتوبر 2017 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني
محمد سيالة بمقر الوزارة اليوم الاربعاء مع "هان دونغ مان " نائب وزير
الخارجية في كوريا الجنوبية .
وجدد المسؤول الكوري في تصريح صحافي عقب الاجتماع رغبة الجانب الكوري
في توسيع مجالات التعاون الثنائي مع ليبيا في المجالات كافة ومن خلال
مساهمة الشركات الكورية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية خاصة مجال
الكهرباء .
وقال دونغ " ان الاجتماع مع السيد الوزير كان مثمرا وايجابيا نقلت فيه
رغبة عدد من الشركات الكورية للعمل في ليبيا ومنها الهونداي والداو
وغيرها من الشركات المتخصصة التي يرافقني عدد من مهندسيها كون ان كوريا
تعد شريكا جيدا لليبيا .
(وال)

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا