وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني يجتمع مع نائب وزير الخارجية في كوريا الجنوبية .





طرابلس 18 اكتوبر 2017 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة بمقر الوزارة اليوم الاربعاء مع "هان دونغ مان " نائب وزير

الخارجية في كوريا الجنوبية .

وجدد المسؤول الكوري في تصريح صحافي عقب الاجتماع رغبة الجانب الكوري

في توسيع مجالات التعاون الثنائي مع ليبيا في المجالات كافة ومن خلال

مساهمة الشركات الكورية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية خاصة مجال

الكهرباء .

وقال دونغ " ان الاجتماع مع السيد الوزير كان مثمرا وايجابيا نقلت فيه

رغبة عدد من الشركات الكورية للعمل في ليبيا ومنها الهونداي والداو

وغيرها من الشركات المتخصصة التي يرافقني عدد من مهندسيها كون ان كوريا

تعد شريكا جيدا لليبيا .

(وال)