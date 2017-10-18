النائب " أحمد معيتيق " يلتقي نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية .



طرابلس18 أكتوبر 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق" اليوم الاربعاء ، نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية "دونغ مان

هان"، والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين

البلدين.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد رحب " معيتيق"، خلال اللقاء الذي عقد

بديوان رئاسة الوزراء، بالوفد الكوري، مؤكدا على ضرورة عودة الشركات

الكورية لاستكمال مشاريعها، لاسيما المشاريع الحيوية التي تمس حياة

المواطن، خاصة بعد عودة العديد من الشركات المنفذة لعدد من المشروعات في

ليبيا.

من جانبه، أشاد " هان"، بدور "معيتيق" في العمل على إعادة العلاقات

الثنائية بين البلدين، مشيرا لزيارة النائب إلى كوريا خلال شهر سبتمبر

الماضي، التي وصفها بالإيجابية والتي سعى من خلالها لإقناع الحكومة

الكورية بعودة الشركات واستكمال العمل في ليبيا.

وأكد نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية خلال هذا اللقاء على مساندة ليبيا

ومساعدتها في الأزمة التي تمر بها، مبديا رغبة بلاده في توسيع نشاطاتها

في العديد من القطاعات الحيوية المهمة وفي مختلف المجالات .





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