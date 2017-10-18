وزير الخارجية يجتمع مع امين عام غرفة التجارة العربية النمساوية .







طرابلس 18 اكتوبر 2017 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة اليوم الاربعاء بمقر الوزارة بطرابلس مع امين عام غرفة

التجارة العربية النمساوية مضر الخوجة .

واكد الخوجة ان زيارته الى ليبيا ولقائه مع المسؤولين تأتي لنقل رغبة

الشركات النمساوية التي لديها مشاريع استثمارية في ليبيا في العودة

لاستئناف العمل في هذه المشاريع خاصة مشاريع البناء والتشييد والنفط

والغاز .

واضاف في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان الشركات النمساوية بمختلف تخصصاتها

لديها اهتمام كبير بالسوق الليبي وان رسائل الطمأنة التي تتلقاها حول

الاستقرار الامني اكدت هذه الرغبة وانها بصدد التباحث لامكانية العودة

للعمل في ليبيا .

ووجه الخوجة الدعوة لليبيا للحضور كضيف شرف للمؤتمر التاسع العربي

النمساوي الذي سيعقد خلال الفترة القادمة .

وحضر الاجتماع محمد الرعيض امين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة

والزراعة .

(وال)