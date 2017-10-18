جمعية رعاية الاسرة بطرابلس تقوم بتوزيع حقائب مدرسية على أطفال الأسر المحتاجة بترهونة.





ترهونة 18 أكتوبر 2017 (وال)- قامت جمعية رعاية الاسرة احدى مؤسسات

المجتمع المدني بطرابلس ، بتقديم مساعدات لعدد 32 اسرة يتيمة تمثلت في

توفير حقائب مدرسية متكاملة لأطفال هذه الأسر بترهونة.

واوضح منسق عملية ايصال هذه المساعدات للأسر المحتاجة بترهونة يوسف

التواتي ، بان هذه المساعدات تأتي ضمن المساعدات الانسانية ،التي حرصت

جمعية رعاية الاسرة بطرابلس على تقديمها للأسر المحتاجة بترهونة ، مشيرا

الى ان الجمعية قامت خلال الفترة الماضية بتوزيع كمية من المساعدات

الغذائية على عشرات الأسر المحتاجة. واعرب التواتي عن شكره لتعاون أهل الخير للتخفيف من معاناة الاسر

الفقيرة ،في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، داعيا اهل البر

والاحسان الى مد يد العون والمساعدة للمحتاجين وخاصة الاسر اليتيمة.

كما نوه بان فاعلة خير من مدينة ترهونة قامت بتقديم مساعدات لعدد

اكثر من 50 طالب وطالبة من الأسر المحتاجة اشتملت على قرطاسية متكاملة.

..(وال -ترهونة)..