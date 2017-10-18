رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصل غريان .



غريان 18 اكتوبر 2017 (وال) - وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج الى مدينة غريان اليوم الاربعاء في زيارة تأتي في

اطار الزيارات التي يقوم بها الى عدد من البلديات والمدن للوقوف على

المختنقات التي تواجه عمل المجالس البلدية والاجهزة التابعة لها ومنافشة

ايجاد الحلول المناسبة لها .

وكان في استقبال السراج عضو مجلس النواب عن غريان صلاح زوبيك وعميد

البلدية يوسف ابديري وعدد من المسؤولين بالبلدية .

ويرافق السراج في هذه الزيارة وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني " بداد قنصو ".

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