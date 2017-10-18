ورشة عمل حول تطوير رؤية القيادات التعليمية لدمج الفئات الخاصة بالمدارس.الأربعاء ، 18-10-2017 - 12:23:00



طرابلس 18 اكتوبر 2017( وال )-بدأت بمقر اللجنة الوطنية للتربية
والثقافة والعلوم فعاليات يوم امس ورشة العمل الوطنية حول تطوير رؤية
القيادات التعليمية في ليبيا بحضور أمين عام اللجنة الوطنية للتربية
والثقافة والعلوم المكلف أ.نبيل عبد الرحمن القريو ، و مديرة إدارة تعليم
واندماج الفئات الخاصة سالمة كرطال" ومندوب عن المنظمة الإسلامية للتربية
والثقافة والعلوم" عبد الحميد الهرامة "، ومستشار وزير التعليم نائبا
عنه" أحمد الشنطة ، ولفيف من المهتمين بهذا الشأن.
وتهدف الورشة التي تشرف عليها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم
والثقافة بالتعاون مع مكتب تعليم واندماج الفئات الخاصة طرابلس تحت شعار
" نحو رؤية ايجابية للاندماج في المؤسسات التعليمية " إلى توعية اصحاب
القرار ومدراء المدارس بالاندماج التربوي وفق القوانين واللوائح المحلية
والدولية فضلا على إعداد بيئة تربوية جيدة لاستقبال التلاميذ .
كما ستتناول الورشة عدد من المحاور على مدى يومين التعريف بمفهوم
الاندماج في التعليم والتعريف بالقوانين واللوائح المعمول بها وكذلك دور
الإعلام في تعزيز ثقافة الاندماج التربوي وحصر تلاميذ الفئات الخاصة
بالمؤسسات التعليمية وآلية تفعيلها لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لذلك .
...( وال )....

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