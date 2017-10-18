باحثان بلجيكيان يكشفان خللا يجعل الإنترنت اللاسلكي عرضة للاختراق.





واشنطن 18 اكتوبر 2017 (وال) - حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من

مخاطر إلكترونية مرتبطة بنظام مستخدم على نطاق واسع لتأمين الاتصالات عبر

الإنترنت اللاسلكي (واي-فاي) بعد أن اكتشف باحثان بلجيكيان خللا قد يتيح

لمتسللين قراءة معلومات كان يعتقد أنها مشفرة أو إصابة المواقع

بالبرمجيات الخبيثة.

وجاء في التحذير الذي أصدره فريق الاستجابة للطوارئ المتعلقة بأجهزة

الكمبيوتر التابع لوزارة الأمن الداخلي أن الخلل يمكن استغلاله ضمن نطاق

شبكة الإنترنت اللاسلكي باستخدام بروتوكول التشفير (دبليو.بي.إيه2)

لاختراق اتصالات خاصة.

وأوصى الفريق بتحديث المنتجات المتأثرة بهذا الخلل مثل أجهزة التوجيه

التي تقدمها شركة سيسكو سيستمز أو جونيبر نتووركس.

وجاء هذا التحذير بعد ان كشف الباحثان البلجيكيان "ماثي فانهوف"

و"فرانك بيسنز" من جامعة كو لوفن البلجيكية الخلل في بروتوكول التشفير

(دبليو.بي.إيه2) الذي يؤمن أنظمة الإنترنت اللاسلكي الحديثة والذي

يستخدمه الباعة للاتصالات اللاسلكية بين أجهزة الهواتف المحمولة

والكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة المتصلة بأجهزة توجيه متصلة

بالإنترنت أو بشبكات إنترنت لاسلكية.

وقال الباحثان "إذا كان جهازك يدعم الاتصال بالإنترنت لاسلكيا فإنه

تأثر على الأرجح".

ونشر الباحثان نتائجهما على موقع "كراك أتاكس" الذي أسساه لتقديم

المعلومات التقنية عن الخلل والأساليب التي قد يستخدمها المتسللون

لمهاجمة الأجهزة.



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