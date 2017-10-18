اللجنة الوطنية اللليبية للتربية والثقافة تنظم ورشة عمل حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة.



طرابلس 18 اكتوبر 2017 ( وال ) - نظمت اللجنة الوطنية الليبية

للتربية والثقافة والعلوم امس بطرابلس ورشة تحت شعار "تطوير رؤية

القيادات التعليمية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية في

ليبيا بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين .

وتم خلال هذه الورشة مناقشة كيفية تفعيل القوانين ،

والاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ، وادماجهم في

المجتمع بشكل عام ، وليس في المؤسسات التعليمية فقط .

وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة العمل لدمج ذوي الاحتياجات

الخاصة في المؤسسات التعليمية في ليبيا واعتبارها ضرورة ملحة لبناء

مجتمع متوازن ومتطور .

كما أكدوا على أهمية الاعتناء بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة

إدماجهم في المؤسسات العامة دون تمييز او تفرقة مع الاخرين خاصة الاطفال

واقرار قوانين واجراءات عملية وجادة قادرة على أعطاء فرصة لذوي الحاجات

الخاصة لدفعهم وتشجيعهم على المثابرة ،والعطاء والنجاح والابداع في

مختلف المجالات ، وتخطي عقبة الاعاقة والعجز الجسدي.

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