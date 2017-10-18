حرس السواحل بطرابلس ينقذ 119 مهاجرا غير شرعي شمال القره بوللي .





طرابلس 18 اكتوبر 2017 (وال)- تمكن عناصر البحرية الليبية تشكيل حرس

السواحل قطاع طرابلس الثلاثاء من انقاذ 119 مهاجرا غير شرعي بينهم 10

نساء وطفلان كانوا على متن قارب مطاطي تسربت اليه المياه على بعد 30

ميلا شمال القره بوللي .

واوضح المتحدث باسم البحرية ايوب قاسم ان عناصر البحرية الذين كانوا

يقومون بدورية على متن الزورق صبراته عثروا على المهاجرين وهم على وشك

الغرق .

واضاف انه بعد عملية الانقاذ تم نقل المهاجرين الى قاعدة طرابلس البحرية

حيث قدمت لهم الخدمات الانسانية والطبية بحضور المفوضية السامية

والهيئة الطبية الدولية .

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