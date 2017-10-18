اجتماع بالمجلس البلدي سوق الجمعة لمناقشة مشكلة تكدس القمامة .





سوق الجمعة 18 اكتوبر 2017 (وال)- عقد بديوان المجلس البلدي سوق الجمعة

الثلاثاء إجتماع ضم كلا من عميد البلدية ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون

الديوان ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس وعدد من مدراء ومندوبي الشركات

المساندة لشركة الخدمات العامة طرابلس .

وناقش الاجتماع ظاهرة تكدس وتراكم القمامة في احياء البلدية والبحث عن

الحلول للأزمات التي تمر بها الشركات المساندة .

وتم في الاجتماع طرح عدد من الحلول من بينها افتتاح مكبات جديدة

وإضافة مخصصات عشرة في المائة من مخصصات الشركات بطرابلس والشروع في

إنشاء مكب خاص لبلديتي سوق الجمعة وعين زارة.

كما تم الإتفاق خلال الإجتماع على منح مدة خمسة عشر يوما للشركات

المساندة لشركة الخدمات العامة طرابلس لإثبات قدراتها العملية في مهامها

لغرض تقييم كلا منها من خلال إثبات جدارتها على أرض الواقع بعد حل مشكلة

المكب.

(وال)