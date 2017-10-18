مشروعات المرافق التعليمية تستعرض الموقف التنفيذي لصيانة المدارس .





طرابلس 18 اكتوبر 2017( وال )-استعرض مديرو مكاتب المشروعات بمصلحة

المرافق التعليمية في اجتماعهم الدوري الثاني الموقف التنفيذي لمشاريع

صيانة المدارس الواقع في نطاق خدماتهم وتحديد نسبة الإنجاز الفعلي لها .

وأوضح مدير مشروعات المصلحة " محمود الرطيب" أن الاجتماع الذى انعقد امس

الثلاثاء بمقر إدارة المشروعات بطرابلس يأتي في إطار متابعة "مشروع

الصيانات الخفيفية" الجاري تنفيذها على مستوى المناطق التعليمية ورصد

نسبة الإنجاز الفعلي لأعمال الصيانة، منوها إلى أن مكاتب المشروعات بدأت

بشكل فعلي في استلام المشروعات المستكملة ومطابقتها فنيا لبنود كراسة

التعاقد فضلا عن رصد ومتابعة المتعثر منها .

وأضاف أن تنفيذ أعمال الصيانات داخل المدارس المستهدفة والبالغ عددها نحو

(2000 ) مدرسة على مستوى المناطق التعليمية تفوق ما نسبته ( 80 % ) من

أجمالي حجم المشروع ،مشيرا الى أسباب تأخر تنفيذ باقي "مشاريع الصيانات"

لاسيما بالمناطق الواقعة داخل نطاق بلديات طرابلس إلى عزوف الشركات .

يشار إلى أن الاجتماع الذي جاء في نسخته الثانية خلال شهر اكتوبر الجاري

ضم مكاتب مشروعات طرابلس -ترهونة- بني وليد - - الجفارة- صبراته - مسلاته

- الخمس - القربوللي- يفرت - الزاوية - الجميل- غريان .

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