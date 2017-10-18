إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمي للمكتبات والمعلومات .





بنغازى 18 أكتوبر 2017 (وال ) - أنطلق أمس الاول بجامعة عمر المختار

بمدينة البيضاء فعاليات المؤتمر العلمي لمهنة المكتبات والمعلومات في

ليبيا في عصر المعرفة الرقمية برعاية كلية الآداب تحت شعار "التحديات

والجاهزية والاتجاهات".

وشارك في المؤتمر الذي أقيم أمس الاول جامعة طرابلس، وجامعة بنغازي،

وجامعة ام الدرمان الأهلية من السودان، وجامعة العربي بن مهيدي أم

البواقي الجزائر، وجامعة طبرق، وجامعة عمر المختار البيضاء، وجامعة

صبراتة، وجامعة الزيتونة وجامعة الجبل الغربي، وجامعة التبسي الجزائر،

وجامعة المرقب، فضلاً عن مشاركة بعض الشركات النفطية و رئيس وأعضاء

اللجنة الدائمة للمكتبات النفطية، وبعض المختصين في هذا المجال.

وقالت مصادرالمؤتمر إن محاور المؤتمر تركزت على توحيد وتطوير مناهج أقسام

علم المكتبات والمعلومات والتوثيق بالجامعات الليبية وتجارب تطبيق

التعليم الإلكتروني في أقسام المكتبات واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي

في تعليم المكتبات والتأهيل المهني في مجال إدارة المكتبات ومؤسسات

المعلومات في عصر المعرفة الرقمية .

وأضافت المصادر أنه تمت أيضاً مناقشة واقع الثقافة المعلوماتية للمجتمع

الأكاديمي ودور مؤسسات المعلومات في نشر الوعي الثقافي وتبني معايير

إدارة الجودة الشاملة ودور اخصائي المعلومات في دعم وتوجيه المجتمع نحو

اقتصاد المعرفة .

كما بحث المجتمعون آلية التركيز على شبكة الانترنت والتقنية الحديثة

وتأثير الشبكة، وتقنية المعلومات على مهنة المكتبات ودور حركة الوصول

الحر في تعزيز الاتصال العلمي وحقوق الملكية الفكرية لمصادر المعلومات

الالكترونية والنشر الالكتروني ودوره في اثر المحتوى العربي .

وأشاد السيد رئيس المؤتمر بأهمية الاهتمام بالمكتبات لما لها من دور في

نشر الوعي والرقي بالمجتمعات وبالتطور الحاصل في عدة مجالات علمية

ولأهمية الموضوع جاء هذا المؤتمر لتفعيل وتنشيط دور المكتبات وتطويرها

بما يتماشى وهذا التطور والاستفادة من خبرات وأراء المختصين في الجامعات

الليبية والمؤسسات الحكومية.

كما شارك في المؤتمر فريق عمل من شركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق

الوسطى والشرقية، والمكلف بإنشاء وتفعيل مكتبة علمية حديثة "مكتبة

إلكترونية - علمية - فنية - مستودع رقمي" بالمنطقتين الوسطى والشرقية

والجنوبية والغربية التي كانت ضمن استحقاقات الخطة الإستراتيجية للشركة

للنهوض بالقدرات المؤسسية وبناء العنصر البشري ونشر الثقافة المتخصصة

استعداداً لمواجهة الاقتصاد المفتوح ومنافسة الشركات العملاقة العابرة

للقارات.

...( وال بنغازى)....