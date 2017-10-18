عضو المجلس البلدى سرت يناشد المجلس الرئاسى ووزارة التعليم بضرورة وضع حلول عاجلة للمدراس المتضررة .





سرت 18 اكتوبر 2017 ( وال )- ناشد عضو المجلس البلدى سرت المكلف

بمتابعة ملف التعليم السيد " صالح عيادة " ، المجلس الرئاسى ووزارة

التعليم بضرورة الاسراع بوضع حلول عاجلة للمدراس التعليمية المتضررة جراء

حرب التحرير .

وقال " عيادة " لمراسل وكالة الانباء الليبية أن عدد من المدراس

مدمرة واخرى متضررة تحتاج الى وقفة جادة بتوفير الدعم وتكليف مهندسيين

لزيارة هذه المدراس التعليمية فى مناطق سكنية تعج بالطلاب ، مشيرا إلى أن

هناك 39 مؤسسة تعليمية تمت صيانتها صيانة سريعة من قبل وزارة التعليم .

وطالب عضو البلدى سرت ، وزير التعليم بحكومة الوفاق بضرورة اتخاد

اجراءات عاجلة بتوفير الدعم والامكانيات والوسائل التعليمية لمراقبة

تعليم سرت والاسراع بوضع خطة عاجلة لصيانة المدراس المتضررة .

...(وال-سرت)...