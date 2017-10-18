عضو المجلس البلدى سرت يناشد المجلس الرئاسى ووزارة التعليم
بضرورة وضع حلول عاجلة للمدراس المتضررة .
الأربعاء ، 18- 10- 2017 - 10:07:00
سرت 18 اكتوبر 2017 ( وال )- ناشد عضو المجلس البلدى سرت المكلف
بمتابعة ملف التعليم السيد " صالح عيادة " ، المجلس الرئاسى ووزارة
التعليم بضرورة الاسراع بوضع حلول عاجلة للمدراس التعليمية المتضررة جراء
حرب التحرير .
وقال " عيادة " لمراسل وكالة الانباء الليبية أن عدد من المدراس
مدمرة واخرى متضررة تحتاج الى وقفة جادة بتوفير الدعم وتكليف مهندسيين
لزيارة هذه المدراس التعليمية فى مناطق سكنية تعج بالطلاب ، مشيرا إلى أن
هناك 39 مؤسسة تعليمية تمت صيانتها صيانة سريعة من قبل وزارة التعليم .
وطالب عضو البلدى سرت ، وزير التعليم بحكومة الوفاق بضرورة اتخاد
اجراءات عاجلة بتوفير الدعم والامكانيات والوسائل التعليمية لمراقبة
تعليم سرت والاسراع بوضع خطة عاجلة لصيانة المدراس المتضررة .
...(وال-سرت)...