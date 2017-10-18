المؤتمر العلمي للبيئة يبدأ اعماله ببنغازي .





بنغازى 18 اكتوبر 2017 ( وال ) - أقيم بمدرج سناء محيدلي بمجمع

الكليات الطبية أمس الثلاثاء المؤتمر العلمي للبيئة تحت شعار " المشاكل

البيئة وفرص الاستثمار " .

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام بأشراف نخبه من اتحاد والكفاءات الليبية

وهيئة ابحاث العلوم التطبيقية والتكنولوجيا فرع بنغازي ومشاركة خبرات

اكاديمين وعدد من مراكز البحوث العلمية ومساهمة بعض من الشركات الوطنية

وبحضور العديد من الشخصيات الاعتبارية .

وبدأت فعاليات المؤتمر بمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالثلوث

البيئي واثره على صحة الانسان والكائنات الحية الى جانب مناقشة التنوع

البيولوجي والتأثير السلبي للأنشطة البشرية والإستثمار في المجال البيئي

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عبدالسلام القماطى .. فرع وال بنغازى