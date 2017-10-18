وصول الناقلة الأولى لغاز الطّهي لميناء بَنغازي .





بنغازي 18 أكتوبر 2017 ( وال ) - وصلت إلى الرصيف النفطي بميناء

بنغازي البحري الناقلة "GAZVENTURE" ، والتي تحمل على متنها " 5180 " طن

متري من غاز الطهي" L.PG"

وذكر المكتب الإعلامي بشركة البريقة بالمناطق الوسطى والشرقية بنغازي

أنه ستتم عمليات نقل شحنة الناقلة ، عبر تجهيزات الخطوط الأرضية بزمن لا

يتعدى 16 ساعة .

وأضاف المكتب أن وصول الناقلة هي الأولى تصل إلى بنغازي ، مشيراً في

الوقت ذاته إلى أن منصة الرصيف النفطي تستعد لاستقبال ناقلة البنزين

القادمة .

...(وال بنغازى)...