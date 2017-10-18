وصول الناقلة الأولى لغاز الطّهي لميناء بَنغازي .
الأربعاء ، 18- 10- 2017 - 10:03:00
بنغازي 18 أكتوبر 2017 ( وال ) - وصلت إلى الرصيف النفطي بميناء
بنغازي البحري الناقلة "GAZVENTURE" ، والتي تحمل على متنها " 5180 " طن
متري من غاز الطهي" L.PG"
وذكر المكتب الإعلامي بشركة البريقة بالمناطق الوسطى والشرقية بنغازي
أنه ستتم عمليات نقل شحنة الناقلة ، عبر تجهيزات الخطوط الأرضية بزمن لا
يتعدى 16 ساعة .
وأضاف المكتب أن وصول الناقلة هي الأولى تصل إلى بنغازي ، مشيراً في
الوقت ذاته إلى أن منصة الرصيف النفطي تستعد لاستقبال ناقلة البنزين
القادمة .
...(وال بنغازى)...