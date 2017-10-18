النشرة الجوية .





طرابلس 18 أكتوبر 2017 (وال) - النشرة الجوية المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .





*ملخص عام .

تبقى درجات الحرارة معتدلة نهارا على اغلب مناطق ليبيا بينما تكون منخفضة

نسبيا اثناء الليل والصباح الباكر مع تكاثر للسحب أحيانا على المناطق

الساحلية.



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة .

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على المناطق الساحلية واحتمال

ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على سرت والرياح متغيرة الاتجاه الى

شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح

مـابين (23-27 ) درجة مئوية.



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده .

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر واحتمال ظهور شبورة مائية فى

الصباح الباكر على اقصى الساحل الشرقى والرياح شمالية إلى شمالية غربية

معتدلة الى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25-29)

درجة مئوية ولاتتجاوز (22) درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر .



*الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة .

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى

خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25-28) درجة مئوية تصل

الى (30) درجة مئوية على غات.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مابين(26-28) درجة مئوية.

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