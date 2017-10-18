نشرة الصيد البحري .
الأربعاء ، 18- 10- 2017 - 09:53:00
طرابلس 18 أكتوبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
*ن رأس جدير إلى سرت .
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا. الريح برانى إلى شلوق و يكون متغير
الإتجاه غدا على ساحل مصراتة سرعته مابين (05-10) عقدة إرتفاع الموج
يتراوح ما بين (0.50 – 1.00) متر. البحر هاديء إلى خفيف الموج.درجة حرارة
سطح البحر (25) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.
*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الخليج.الريح بحري إلى برانى ويكون
شرش إلى غربي على أقصى الساحل سرعته مابين (05-20) عقدة وتصل سرعته على
الخليج الى (25)عقدة. إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.25) متر و
يصل إلى (2.25) متر على ساحل درنة. البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب
درجة حرارة سطح البحر (25) درجة مئوية الرؤيـة جيدة .
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