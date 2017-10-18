وكيل وزارة التعليم يجتمع مع مراقب تعليم سبها بحضور وزير الحكم المحلي.





طرابلس 18 اكتوبر 2017( وال )-عقد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان

والتعليم بحكومة الوفاق الوطنى"عادل جمعة" اجتماعا مع مراقب تعليم سبها

"النعاس الحافر" بحضوروزير الحكم المحلي" بداد قنصو.

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس وحضر وزير التعليم

عثمان عبدالجليل جزء منه متابعة سير العملية التعليمية في سبها و معالجة

بعض الإشكاليات المتمثّلة في آلية توزيع الكتاب المدرسي ومخصصات ميزانية

الطوارئ وصرف مخصصات الباب الثاني .

وأكد وكيل الوزارة بأن الوزارة قامت بمعالجة موضوع المخازن في مدينة سبها

وتم توفير الكتاب المدرسي هناك وفيما يتعلق ببند الميزانية فأن الوزارة

قد أحالت وسلمت مخصصات ميزانية الطوارئ الخاصة لكافة المناطق وستشرع في

صرف مخصصات الباب الثاني من الميزانية بدءا من الأسبوع القادم.

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