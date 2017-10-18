الصين تؤكد انتشار انفلونزا الطيور بمزارع دواجن.





بكين 18 اكتوبر 2017 ( وال ) - أكدت وزارة الزراعة الصينية في بيان

لها أمس الثلاثاء، انتشار انفلونزا الطيور في مزارع دواجن في احدى

مقاطعات وسط البلاد.

وقالت الوزارة على موقعها الالكترونى، إن انتشار المرض فى مدينة خه شان

التى يقطنها نحو نصف مليون نسمة في مقاطعه انهوى نتج عن السلالة اتش5ان6

من الفيروس المسبب للمرض وتمت السيطرة عليه.

وأضافت الوزارة أن الحكومة المحلية أعدمت 30196 طائرا بعد انتشار المرض

الذى أصاب 28650 دجاجة وتسبب في نفوق 15066 طائرا.

وقتل الانتشار السابق للمرض، وكان كذلك من سلالة اتش5ان6 من الفيروس،

9752 طائرا بمزارع سمان بمقاطعه قويجو في جنوب غرب البلاد.

...( وال ) ...