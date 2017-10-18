تونس تنشئ منظومة مراقبة إلكترونية على حدودها مع ليبيا .





تونس 18 اكتوبر 2017 ( وال ) - قال وزير الدفاع التونسي " عبد الكريم

الزبيدي " إن المؤسسة العسكرية التونسية بدأت في تسلم تجهيزات مراقبة

إلكترونية متنقلة تمولها الحكومة الألمانية لمراقبة حدودها مع ليبيا .

وأوضح الزبيدي في تصريحات صحفية أن هذه المنظومة تم البدء في وضع

جزئها الأول منذ شهر سبتمبر الماضي ليتم الانتهاء منها في منتصف العام

المقبل 2018 لتربط بين مدينتي بن قردان وذهيبة بطول 180 كيلو مترا.

وأضاف أنه سيتم التواصل في وقت لاحق لإكمال بناء الجزء الثاني بين

ذهبية وبرج الخضراء على مسافة 210 كيلومترات بالتعاون مع ألمانيا

والولايات المتحدة ليكون جاهزا نهاية 2019 وبداية 2020.

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