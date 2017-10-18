معهد البترول يعلن أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت 7.

1 مليون

برميل .



نيويورك 18- اكتوبر -2017 ( وال ) - قال معهد البترول الأمريكي أمس

الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من

المتوقع الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وحسب وكالة رويترز للانباء فقد أظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام

الأمريكية هبطت بمقدار 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر

من أكتوبر تشرين الأول في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره

4.2 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين زادت 1.9 مليون برميل بينما كان

محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 256 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار

1.6 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع

الماضي انخفضت 1.3 مليون برميل يوميا إلى 6.8 مليون برميل يوميا.

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