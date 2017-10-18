شركة غوغل تدشن خصائص متقدمة لحماية البريد الإلكتروني للمستخدمين المعرضين للخطر.





لندن 18 اكتوير 2017 ( وال ) - قالت شركة غوغل أمس الثلاثاء إنها

ستطرح "برنامج حماية متقدما" لتوفير أمن أقوى لحسابات البريد الإلكتروني

لبعض المستخدمين مثل مسؤولي الحكومة والنشطاء السياسيين والصحفيين

المعرضين بدرجة أكبر لخطر الاستهداف من متسللين متطورين.

شعار غوغل .

وسيتاح لمستخدمي غوغل اختيار إعدادات أمن تهدف لحماية بيانات بريد جوجل

الإلكتروني (جيميل) وقاعدة تخزين البيانات (جوجل درايف) ويوتيوب من هجمات

التصيد الإلكتروني.

وتتضمن خصائص الحماية المتقدمة خيارا يتطلب مفتاحا أمنيا في هيئة

جهاز ناقل للبيانات يتم توصيله بجهاز الكمبيوتر قبل أي محاولة لدخول

الحسابات للتحقق من هوية المستخدم. وستتطلب محاولات الدخول للحسابات عن

طريق الهواتف المحمولة جهازا لاسلكيا يعمل بالبلوتوث.

وسيتم منع تطبيقات من أطراف ثالثة مثل خدمة البريد الإلكتروني لأبل أو

برنامج مايكروسوفت أوتلوك من الوصول لبيانات المستخدمين الذين سيتمتعون

بخصائص الحماية المتقدمة.

ويتضمن البرنامج أيضا عملية معقدة ومفصلة لاستعادة الحسابات لقطع

الطريق على المتسللين الذين يحاولون الوصول لحسابات عن طريق التظاهر

بأنهم مستخدمون فقدوا حساباتهم.

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