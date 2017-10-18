القدس المحتلة : قوات الاحتلال تواصل حملتها في العيسوية وتعتقل 6 من أبنائها.





القدس 18- اكتوبر -2017 ( وال ) - واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر

اليوم الاربعاء، حملتها المستمرة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة،

واعتقلت ستة من أبنائها، واقتادتهم الى مركز تحقيق وتوقيف في المدينة

المقدسة.

ولفت مراسل وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " في مدينة القدس المحتلة

الى أن حملة الاعتقالات شملت كل من: فؤاد مصطفى، وحازم سليمان مصطفى،

ومحمد محمود، وعبد الحي داري، والشقيقين الدكتور بلال عليان والدكتور

نضال عليان.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عدة مرات يوم أمس، داهمت

خلالها، في ساعات المساء، الحي الذي يضم منزل الأسيرة المحامية شيرين

العيساوي قبل الافراج عنها، وأزالت كل مظاهر الاحتفال باستقبالها وسط

تهديد بملاحقة العائلة في حال إعادة رفع الأعلام الفلسطينية، وصور

الأسيرة المحرّرة، وشعارات وطنية في المنطقة، وعلى منزل العيساوي ومحيطه.

وشهدت قرية العيساوية مواجهات عنيفة قبيل الإفراج عن الأسيرة

المحررة، استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي فأصابت شابا من البلدة

قبل أن تعتقله القوات الخاصة.

وللعلم المحامية شيرين العيساوي أسيرة سابقة اعتقلت عدة مرات، كما

مكثت رهن الحبس المنزلي عدة أشهر.

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