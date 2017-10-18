قاض أمريكي يعلق العمل بآخر مرسوم لترامب حول الهجرة.





واشنطن 18 اكتوبر 2018 ( وال ) - علق قاض امريكي في هاواي، أمس

الثلاثاء، العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة للرئيس الأميركي

دونالد ترامب، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ، وفق ما

ذكرته وكالة الانباء الفرنسية .

ويطبق قرار القاضي ديريك واتسون على المستوى الوطني، ومن المتوقع

أن تقوم الحكومة سريعا بتقديم طلب استئناف هذا الحكم.

ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا سبع دول من عبور الحدود الأميركية بشكل

دائم.

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