وكيل وزارة التعليم يلتقي مراقب تعليم سبها بحضور وزير الحكم المحلي .

طرابلس 17 أكتوبر 2017 ( وال ) - عقد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مراقب تعليم سبها " النعاس الحافر " بحضور وزير الحكم المحلي " بداد قنصو " .

ووفقا للمكتب الاعلامي للوزارة فقد تناول الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة وحضر وزير التعليم "عثمان عبدالجليل "جزءا منه متابعة سير العملية التعليمية في سبها و معالجة بعض الإشكاليات المتمثّلة في آلية توزيع الكتاب المدرسي ومخصصات ميزانية الطوارئ وصرف مخصصات الباب الثاني .

وأكد الوكيل أن الوزارة قامت بمعالجة موضوع المخازن في مدينة سبها وتم توفير الكتاب المدرسي هناك وفيما يتعلق ببند الميزانية فأن الوزارة قد أحالت وسلمت مخصصات ميزانية الطوارئ الخاصة لكافة المناطق وستشرع في صرف مخصصات الباب الثاني من الميزانية بدءا من الأسبوع القادم.





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