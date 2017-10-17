عدد من اللجان التنسيقية لمعلمي ليبيا تؤكد في بيان لها استمرار اعتصامهم الى حين تحقيق مطالبهم كاملة .الثلاثاء ، 17-10-2017 - 18:20:00

عدد من اللجان التنسيقية لمعلمي ليبيا تؤكد في بيان لها استمرار اعتصامهم الى حين تحقيق مطالبهم كاملة .قصر خيار 17 أكتوبر 2017 ( وال ) - عقدت اللجان التنسيقية لمعلمي ليبيا اليوم الثلاثاء اجتماعا بقصر خيار ضم تاجوراء - القره بوللي - قصر خيار - الخمس - زليتن - مصراته - بن وليد - مسلاته - القلعة - يفرن - العجيلات - باطن الجبل - الحرابة - جادو - زلطن - صبراته - صرمان - الزاوية - رقدالين - الجديدة - الجميل - الزنتان - الرجبان - زوارة - ظاهر الجبل - الرحيبات - كاباو - نالوت - وازن - اوباري - والمناطق المجاورة لها - بنت بيه - عين زارة - قصر بن غشير - حي الاندلس ومكاتب التفتيش وبالتنسيق مع المنطقة الشرقية و الجنوبية .
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بقصر خيار ان المجتمعين طالبو في بيان لهم بضرورة رفع مرتبات المعلمين والعاملين بالقطاع و التامين الصحي واصدار قوانين ولوائح لحماية المعلم .
وأكدوا في بيانهم على استمرار اعتصامهم وايقاف الدراسة الى حين تحقيق المطالب .

... ( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا