عدد من اللجان التنسيقية لمعلمي ليبيا تؤكد في بيان لها استمرار اعتصامهم الى حين تحقيق مطالبهم كاملة .

قصر خيار 17 أكتوبر 2017 ( وال ) - عقدت اللجان التنسيقية لمعلمي ليبيا اليوم الثلاثاء اجتماعا بقصر خيار ضم تاجوراء - القره بوللي - قصر خيار - الخمس - زليتن - مصراته - بن وليد - مسلاته - القلعة - يفرن - العجيلات - باطن الجبل - الحرابة - جادو - زلطن - صبراته - صرمان - الزاوية - رقدالين - الجديدة - الجميل - الزنتان - الرجبان - زوارة - ظاهر الجبل - الرحيبات - كاباو - نالوت - وازن - اوباري - والمناطق المجاورة لها - بنت بيه - عين زارة - قصر بن غشير - حي الاندلس ومكاتب التفتيش وبالتنسيق مع المنطقة الشرقية و الجنوبية .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بقصر خيار ان المجتمعين طالبو في بيان لهم بضرورة رفع مرتبات المعلمين والعاملين بالقطاع و التامين الصحي واصدار قوانين ولوائح لحماية المعلم .

وأكدوا في بيانهم على استمرار اعتصامهم وايقاف الدراسة الى حين تحقيق المطالب .



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