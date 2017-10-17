الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تشارك في مؤتمر دولي للاتصالات بالأرجنتين.الثلاثاء ، 17-10-2017 - 16:59:00



طرابلس 17 اكتوبر 2017 (وال) - تشارك الهيئة العامة للاتصالات
والمعلوماتية في المؤتمر الدولي لتنمية الاتصالات بالعاصمة الأرجنتينية
بوينس آيرس والذي يتواصل حتى العشرين من اكتوبر الجاري.
وقال مكتب الإعلام بالهيئة إن المشاركون في المؤتمر سيوصوتون على
قرار بشأن دعم قطاع الاتصالات في ليبيا، ويقيمون القطاع لإنشاء المؤسسات
المناسبة وبناء القدرات البشرية ووضع تشريعات في مجال الاتصالات وتسخير
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعترف بها لأغراض التنمية الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية في ليبيا.
..(وال).

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا