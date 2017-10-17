الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية تشارك في مؤتمر دولي للاتصالات بالأرجنتين.





طرابلس 17 اكتوبر 2017 (وال) - تشارك الهيئة العامة للاتصالات

والمعلوماتية في المؤتمر الدولي لتنمية الاتصالات بالعاصمة الأرجنتينية

بوينس آيرس والذي يتواصل حتى العشرين من اكتوبر الجاري.

وقال مكتب الإعلام بالهيئة إن المشاركون في المؤتمر سيوصوتون على

قرار بشأن دعم قطاع الاتصالات في ليبيا، ويقيمون القطاع لإنشاء المؤسسات

المناسبة وبناء القدرات البشرية ووضع تشريعات في مجال الاتصالات وتسخير

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعترف بها لأغراض التنمية الاجتماعية

والاقتصادية والثقافية في ليبيا.

..(وال).