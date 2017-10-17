مركز بنغازي الطبي يتسلم أجهزة تعقيم حديثة.





بنغازي 17 أكتوبر 2017 ( وال )- تسلم مركز بنغازي الطبي ثلاثة أجهزة

تعقيم حديثة ذات سعة كبيرة والتي بإمكانها تعقيم جميع الأدوات

المستخدَمة، وتعمل بضغط يصل إلى مئة وأربعين درجة مئوية.

واوضح المكتب الاعلامي بالمركز ، ان الأجهزة الجديدة لا تتأثر بانقطاع

الكهرباء أو الماء، وتظل مستمرة في العمل حتى في حال الانقطاع المفاجئ.

وأشار المكتب الاعلامي الى أن قسم التعقيم بمركز بنغازي الطبي يعقِّم

أدوات جميع المستشفيات الموجودة في المدينة.

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