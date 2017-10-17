ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية بفيتنام إلى 75 قتيلا .





فيتنام 17 أكتوبر 2017 (وال)- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات

والانزلاقات الأرضية التي تشهدها فيتنام نتيجة الأمطار التي تساقطت خلال

الأيام الأخيرة على عدة مناطق بشمال البلاد، لتصل إلى 75 قتيلا، وفقا

للبيانات الصادرة عن الحكومة اليوم الثلاثاء .

وأشارت اللجنة المركزية للسيطرة على الكوارث الطبيعية بالبلاد إلى أن

الفيضانات تسببت أيضا في إصابة 38 شخصا.

وأدت الفيضانات إلى تدمير 249 منزلا و22 ألف هتكار من المساحات المزروعة

بالأرز ونفوق 10 آلاف من الماشية و300 ألف من الدواجن .

وتعاني فيتنام على مدار العام من عدة أعاصير وعواصف موسمية، حيث عانت في

أغسطس الماضي من إعصار دوكسوري الذي أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص .

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الفيضانات والعواصف الموسمية خلفت في

فيتنام خلال العام الماضي 264 قتيلا بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة .