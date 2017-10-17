الامم المتحدة ترصد ارتفاعا قياسيا في معدل فرار مسلمي (ميانمار) .





جنيف 17 القدس 17 اكتوبر 2017 (وال)-رصدت مفوضية الامم المتحدة لشؤون

اللاجئين اليوم الثلاثاء ارتفاعا قياسيا في معدل نزوح مسلمي (ميانمار)

الى بنغلاديش المجاورة في اليومين الماضيين وصل الى حوالي 15 الف شخص.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية اندريه ماهيسيتش في تصريح للصحفيين ان

المفوضية تشعر بالقلق إزاء الحال الإنسانية لهؤلاء الوافدين الجدد الذين

تقطعت بهم السبل بالقرب من الحدود بين (بنغلاديش) و(ميانمار).

واوضح ان الفارين إختاروا في البداية البقاء في منازلهم في ولاية (راكين)

شمالي (ميانمار) على الرغم من التهديدات المتكررة بالرحيل أو القتل ثم

هربوا أخيرا عندما أطلقت النار على قراهم.

واوضح ان المفوضية ناشدت بالفعل السلطات البنغلاديشية للاعتراف على وجه

الاستعجال باللاجئين الهاربين من العنف واخذ الحالة الرثة التي يصلون

فيها بعين الاعتبار لاسيما وانهم اجتازوا مسافات بعيدة سيرا على الاقدام

وفي ظروف مناخية سيئة.

واضاف ان هذه الزيادات الاخيرة جعلت عدد مسلمي (ميانمار) الفارين الى

(بنغلاديش) من العنف الذي اندلع في ال52 من اغسطس الماضي من هذا العام قد

بلغ 582 الف نسمة.