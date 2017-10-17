مقتل طيار في تحطم طائرة عسكرية إسبانية خارج مدريد .





مدريد 17 اكتوبر 2017 ( وال )- قالت وزارة الدفاع الإسبانية إن طائرة

عسكرية من طراز إف18 تحطمت على مشارف مدريد اليوم الثلاثاء مما أسفر عن

مقتل قائدها .

ونقلت مصادر اعلامية عن متحدث باسم وزارة الدفاع إن الحادث وقع في

قاعدة توريخون العسكرية إلى الشرق من المدينة خلال الإقلاع .

وأضافت الوزارة أن الطيار لقي حتفه نتيجة للحادث الذي وقع خلال الإقلاع

.

وأظهرت صور في وسائل الإعلام الإسبانية أعمدة الدخان تتصاعد من مدرج

القاعدة .

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