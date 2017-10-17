‏وكيل وزارة الحكم المحلي‏ لشؤون الديوان يجتمع مع عميد واعضاء بلدية سوق الجمعة ومسئولي شركة الخدمات العامة طرابلس.



طرابلس 17 اكتوبر 2017 (وال) - اجتمع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون

الديوان إدريس الشارده مع عميد بلدية سوق الجمعة وبعض أعضاء المجلس

البلدي ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس بحضور رئيس مجلس إدارة

شركة الخدمات العامة طرابلس ومدير إدارة الشركة ومفوضي ومدراء ومندوبي

الشركات المساندة لها.

وتركز الإجتماع حول ظاهرة تكدس وتراكم القمامة بالمنطقة وإيجاد

الحلول للمشاكل التي تعاني وتمر بها الشركات المساندة.

وأوضح الوكيل بأنه قد تم إتخاذ الإجراءات لفتح المكب المرحلي أبوسليم

والتنسيق مع عميد البلدية بإتخاد كافة الإجراءات الإدارية الكفيلة

بالشروع في إنشاء مكب خاص لبلديتي سوق الجمعة وعين زارة.

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الذي عقد أمس على منح مدة خمسة عشر يوما

للشركات المساندة لشركة الخدمات العامة طرابلس لإثبات قدراتها العملية في

أداء مهامها وتقييم كلا منها بعد إيجاد حلول لمشكلة المكب.

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