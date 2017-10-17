سعر برميل أوبك يواصل ارتفاعه مسجلا ( 74, 55 ) دولارا .



فيينا 17 أكتوبر 2017 ( وال )- واصل سعر برميل نفط سلة خامات " أوبك "

ارتفاعه امس في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري ، ليصل إلى ( 55.74 )

دولارا.

وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " في

بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أن سعر سلة منتجاتها ارتفع بنسبة 1.12 في

المئة امس الاثنين مقارنة بتعاملات الجلسة السابقة.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بعدة عوامل من بينها زيادة واردات الصين

والمخاوف من حدوث مشكلات في امدادات النفط بالعراق.

أما سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم ديسمبر المقبل، فبلغ في

مستهل تعاملات اليوم ( 57.81 )دولارا للبرميل في سوق العقود الآجلة

بلندن، بانخفاض نسبته 0.08 في المئة مقارنة بختام الجلسة الماضية .

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