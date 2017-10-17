رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من أهالي جادو .



طرابلس 17 أكتوبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة

طرابلس وفدا من أعيان وفعاليات مدينة جادو ورئيس وأعضاء المجلس البلدي

بالمدينة .

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس فقد أكد أعضاء الوفد دعمهم لحكومة

الوفاق الوطني ولجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد .

ورحب " السراج " في مستهل اللقاء بأعضاء الوفد ، مشيدا بموقف النخب

السياسية والفعاليات الاجتماعية في جادو في دعم مسار التوافق في البلاد

ودور المدينة الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية .

وقال " إن ليبيا تمر بوضع استثنائي في ظل التحديات الأمنية

والاقتصادية ، وفي وجود انقسام سياسي أثر سلبا على الترابط الاجتماعي

والقي بظلاله على كافة مؤسسات الدولة التي لا يتوفر لها الإمكانيات

المطلوبة لتلبية كل احتياجات المناطق الليبية ، مشيرا بأنه مهتم بتوجيه

الإمكانيات المتاحة لحل المختنقات في المرافق الأساسية مثل الصحة والمياه

والتعليم .

واستمع " السراج " لما عرضه الوفد من مطالب تتعلق بقطاعات خدمية مختلفة

مؤكدا حرص حكومة الوفاق الوطني على تقديم الخدمات لكل مناطق ليبيا دون

استثناء .

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس أن " السراج " أصدر تعليماته

بتوفير المخصصات المالية بقدر ما يتوفر من إمكانيات لحل المشاكل في قطاع

الخدمات بمنطقة جادو وفقا لما عرضه واتفق عليه أعضاء الوفد من أولويات

تشمل إيصال المياه عبر شبكة أنابيب ومضخات إلى مدينة جادو إضافة إلي محلة

شكشوك وإحالة مطالب الخدمات الصحية إلى الوزارة المختصة لاتخاذ الإجراءات

السريعة للتنفيذ .

كما تم التأكيد على مراجعة مواقف مصانع المنطقة لمعالجة ما تمر به من

مختنقات واتخاذ إجراء مماثل بالنسبة للمطالب الخاصة بمجال التعليم ،

مشيرا الى ضرورة تضافر جهود الليبيين لتجاوز الظرف الصعب الراهن إلى

مرحلة أكثر أمنا واستقرار .



...( وال )...