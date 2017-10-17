وزارة الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول الهجرة غير الشرعية .

طرابلس 17 أكتوبر 2017( وال )- نظمت الإثنين بطرابلس ورشة عمل حول

الهجرة غير الشرعية بعنوان " الهجرة غير الرسمية بين ضغط القادمين

والمتاجرين بالبشر وبرامج الغرب لحل المشكلة على الأرض الليبية " .

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية أ " عبد الباري شنبارو " في

مستهل الجلسة الأولى لورشة العمل على أهمية طرح هذا الموضوع في هذا

الوقت الذي تمر به البلاد وإنعكاساته السلبية والأمنية والاجتماعية

والمعيشية على المواطن الليبي والدولة ككل .

وأدار الجلسة الحوارية للورشة التي أقيمت " برعاية وزارة الحكم المحلي ،

وبالشراكة مع منتدى الخبراء الليبين للتعاون الإنمائي " الخبير في مجال

الشؤون الاجتماعية "د. مصطفي التير " .

الجدير بالذكر أن الورشة قد شارك فيها أ " محسن أبوسنينة " وكيل وزارة

الشؤون الاجتماعية ، وكذلك مسؤولون من وزارات الداخلية والدفاع الأجهزة

الأمنية الأخرى كحرس الحدود وخفر السواحل والعديد من الاكادميين والخبراء

والمهتمين .



( وال )