وزارة الحكم المحلي تنظم ورشة عمل حول الهجرة غير الشرعية .
الثلاثاء ، 17- 10- 2017 - 12:00:00
طرابلس 17 أكتوبر 2017( وال )- نظمت الإثنين بطرابلس ورشة عمل حول
الهجرة غير الشرعية بعنوان " الهجرة غير الرسمية بين ضغط القادمين
والمتاجرين بالبشر وبرامج الغرب لحل المشكلة على الأرض الليبية " .
وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية أ " عبد الباري شنبارو " في
مستهل الجلسة الأولى لورشة العمل على أهمية طرح هذا الموضوع في هذا
الوقت الذي تمر به البلاد وإنعكاساته السلبية والأمنية والاجتماعية
والمعيشية على المواطن الليبي والدولة ككل .
وأدار الجلسة الحوارية للورشة التي أقيمت " برعاية وزارة الحكم المحلي ،
وبالشراكة مع منتدى الخبراء الليبين للتعاون الإنمائي " الخبير في مجال
الشؤون الاجتماعية "د. مصطفي التير " .
الجدير بالذكر أن الورشة قد شارك فيها أ " محسن أبوسنينة " وكيل وزارة
الشؤون الاجتماعية ، وكذلك مسؤولون من وزارات الداخلية والدفاع الأجهزة
الأمنية الأخرى كحرس الحدود وخفر السواحل والعديد من الاكادميين والخبراء
والمهتمين .
( وال )